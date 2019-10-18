غريفيث: مؤشرات جيدة لمفاوضات جدة

المصدر: عواصم ـ البيان، وكالات

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال تقديمه إحاطة إلى مجلس الأمن من الرياض وجود مؤشرات جيدة بشأن مفاوضات جدة بشأن الوضع في جنوب اليمن.

فيما كشف أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو عن أن الحوثيين يفرضون أكثر من 100 قيد على توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال غريفيث: «هناك مؤشرات تبرز بأننا في الاتجاه الصحيح، الجهود الدبلوماسية من السعودية تجعلنا نقول إن هناك إشارات مشجعة لحل النزاع». وذكر أن التقدم في مباحثات جدة الذي تم تسجيله مهم.

من جانبه، أعرب المندوب الأمريكي عن امتنان بلاده للإمارات والسعودية على تقديم المساعدات لليمنيين. كما اعتبر أن وقف هجمات الحوثيين على السعودية سيكون خطوة مهمة نحو التهدئة.

اقرأ أيضاً:

غريفيث: هناك مؤشّرات جيدة بشأن مفاوضات جدة