بالفيديو.. الحريري يستقبل الطفل الإطفائي الشجاع

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني؛ سعد الحريري، الفتى محمود أدهم الغضبان، الذي شارك في إطفاء الحرائق التي اجتاحت منطقة الشوف اللبنانية مؤخراً.

ونشر رئيس مجلس الوزراء اللبناني تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: تشرفت بلقاء الفتى الشجاع محمود أدهم الغضبان.

وكرم سعد الحريري قبل ظهر الخميس في السرايا الحكوميّة الفتى الشجاع محمود أدهم الغضبان "7 سنوات"، الذي ساهم في إطفاء الحريق الذي اندلع في بلدة دميت الشوفية منذ يومين، وهنأه على شجاعته ومروءته، بحسب موقع (lebanondebate).

وقدَّم الحريري للطفل ميدالية عربون محبة وتقدير، وذلك في حضور الوزير السابق غطاس خوري والأمين العام لمؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ سامي أبو المنى ووالد الفتى أدهم الغضبان والمدير العام للعالقات العامة في المؤسسة الدكتور رامي عزالدين.

وكان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه طفل في الجبل محاولاً تقديم المساندة في عملية إطفاء الحرائق، وأظهر الفيديو اندفاع الطفل في نقل الماء من دون كلل أو خوف، وتقدّمه باتجاه النيران محاولاً إخمادها.