حرائق لبنان تنحسر وطائرات الهليكوبتر تواصل إخماد بعضها

المصدر: رويترز

وكان خطار قال يوم الثلاثاء إن 104 حرائق اندلعت خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة وتم إجلاء السكان من المنازل والمباني لتقليل الخسائر.

وفي الدامور جنوب بيروت اشتعلت النيران في مبنى لمنظمة محلية غير حكومية (أركانسيل). وقال رئيس المركز إيلي زوين اليوم الأربعاء إنه لم يحص الأضرار بعد لكن "خسارتنا كبيرة جدا بالنسبة للمركز".

وأدت الحرائق إلى تفحم أشجار وإحراق سيارات، ووقف رجال الإطفاء عاجزين عن السيطرة على النيران مما دفع البلاد إلى دعوة الدول المجاورة لإرسال طائرات للمساعدة.

ولم تعرف بعد أسباب الحرائق التي أتت على مساحات مزروعة بالأشجار جنوب بيروت وغابات الصنوبر في الشمال على الرغم من أن بعض المسؤولين ألقوا باللائمة على موجة الحر التي ضربت البلاد في الأيام القليلة الماضية.