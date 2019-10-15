بالفيديو.. حرائق هائلة في لبنان تهدد البيوت والمدارس

المصدر: البيان الإلكتروني

نشب حريق كبير في محيط قرية المشرف في لبنان، وانتشرت بسرعة هائلة بفعل الرياح، أمس، ما تسبب في تهديد للبيوت السكنية والمدارس.

وطالت النيران قرية الدبية التابعة لمحافظة جبال لبنان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتربت من المنازل.

وتدخلت قوات الدفاع المدني بعد أن تأزم الموقف وأصبحت النيران تلتهم ما حولها، وفقا للنهار اللبنانية.

وقال مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني إيلي خيرالله، إن الحريق بدأ في منطقة صغيرة لكنه توسع لاحقا ليمتد إلى القرى المجاورة وإلى جامعة رفيق الحريري، هذا الأمر استدعى توجّه وحدات من 15 مركزا من الدفاع المدني إلى موقع الحريق وهم يعملون على إخماد الحريق رغم الظروف الصعبة.

كما انتشرت النيران في بريح والفوارة وكفرحيم، أيضًا، ومن المتوقع حدوث خسائر في الفترة المقبلة جراء تلك الحرائق.