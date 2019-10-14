البحرية المصرية تنقذ ركاب طائرة مدنية سقطت في البحر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القوات البحرية المصرية، الاثنين، أنها نجحت في إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط، وفق ما أعلنته صفحة المتحدث العسكري المصري على فيسبوك.

وذكر بيان للمتحدث العسكري المصري: "ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة باختفاء طائرة تابعة لشركة للخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بور سعيد".

وبحسب موقع "سكاي نيوز عربية" فإن الطائرة كانت تحمل أفرادا من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصري و3 أفراد آخرين: إنجليزي وإيطالي ونيجيري).

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، حيث تمكنت وحدات القوات البحرية من اكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاة بالبحر.

وقامت الوحدات البحرية المصرية بانتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، واصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية، حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.