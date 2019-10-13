4 ملايين مخالف لأنظمة العمل في قبضة السلطات السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي نفذتها القوات الأمنية السعودية يومي الأربعاء والخميس الماضيين لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط "3988685" من المخالفين في كافة مناطق المملكة، منهم "3116030" مخالفًا لنظام الإقامة، و"614054" مخالفًا لنظام العمل، و"258601" مخالف لنظام أمن الحدود.

وأشار بيان للحملة، إلى أنه جرى ضبط أكثر من 3 ملايين مخالف لنظام الإقامة، و600 ألف مخالف لنظام العمل، و250 ألف لنظام أمن الحدود.

وبحسب موقع "سبق" السعودي فقد بلغ إجمالي المخالفين أثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 68 ألفا و500 شخص، ما يقرب الـ45 بالمئة منهم من اليمن، و52 بالمئة من إثيوبيا، وشكلت الجنسيات الأخرى نسبة 3 بالمئة، كما ضبطت القوات الأمنية ما يقارب الثلاثة آلاف شخص لدى محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين جرى ضبطهم 4 آلاف و600 شخص.

وبلغ إجمالي من جرى إخضاعهم لإجراءات تنفيذ الأنظمة ألف و500 وافد مخالف، منهم ألف و300 رجل، و200 امرأة.

وفرضت الجهات القضائية في السعودية عقوبات فورية بحق أكثر من 552 ألف مخالف، وإحالة أكثر من 500 ألف إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وترحيل ما يقارب من 900 ألف مخالف.