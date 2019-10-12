ألمانيا تحظر تصدير الأسلحة لتركيا

المصدر: رويترز

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم "السبت" إن بلادها حظرت تصدير الأسلحة لتركيا رداً على شن أنقرة عملية عسكرية على شمال سوريا.

ووفقا للمتحدثة قال وزير الخارجية هايكو ماس "نظرا للهجوم العسكري التركي في شمال سوريا لن تصدر الحكومة الاتحادية أي تراخيص جديدة لكل العتاد العسكري الذي يمكن أن تستخدمه تركيا في سوريا".

ويؤكد ذلك التصريح تقريرا نشرته صحيفة بيلد ام زونتاج.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور "الجمعة" إن بلادها تتوقع إسهام جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.