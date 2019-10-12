أحمد أبو الغيط: الهجوم التركي "غزو لأراضي دولة عربية"

المصدر: رويترز

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت إن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا "غزو لأراضي دولة عربية وعدوان على سيادتها". وذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية العرب بناء على طلب جمهورية مصر العربية.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية قد قال في محاضرة ألقاها خلال الساعات الماضية أمام كلية الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو): "إن الاعتداء التركي على السيادة والأراضي السورية من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه، وأن هذا الاعتداء نتائجه ستكون سلبية وعديدة".

وشدد على "أن التدخلات الأجنبية من جانب القوى الإقليمية في الشؤون العربية، قد أدت إلى تأجيج الأزمات العربية وزادت من صعوبة إمكانية تسويتها، وأن الاعتداء التركي الأخير على الأراضي السورية سوف يسهم في تعقيد المشهد".

وأدان وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والذي ترأس بلاده الجلسة الحالية للجامعة العربية، الهجوم التركي على سوريا. وطالب الوزير العراقي الجامعة بإعادة عضوية سوريا فيها.