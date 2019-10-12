إحباط محاولة تهريب طائرة تجسس إلى مصر

المصدر: د ب أ

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم السبت القبض على راكب إيطالي حاول تهريب طائرة مزودة بكاميرات فيديو محظور حيازتها طبقا للقانون لإمكانية استخدامها في التجسس داخل حقيبته لدى وصوله من المملكة العربية السعودية.

وصرحت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة اليوم: "أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 387 والقادمة من جدة اشتبه رجال الجمارك في حقائب الراكب الإيطالي "أ . ج" وبتفتيش حقائبه تبين وجود طائرة مزودة بكاميرات فيديو بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً وتداولها والإتجار فيه".

وضبطت جمارك مطار القاهرة اليوم أيضا راكباً مصريا حاول تهريب منظار ميدان عسكري محظور حيازته طبقا للقانون داخل حقيبته لدى عودته من الإمارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب.

وصرح إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة: "أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة مصر للطيران رقم 913 والقادمة من دبي، اشتبه رجال الجمارك في حقائب الراكب المصري "أ . ع" وبتفتيش حقائبه تبين وجود منظار ميدان عسكري محظور حيازته طبقا لقوانين الأسلحة والذخائر والجمارك والاستيراد والتصدير والتعليمات الأمنية السارية.