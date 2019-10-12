تعزيزات عسكرية أمريكية إلى السعودية

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، أمس، عزمها إرسال عدد كبير من القوات إلى السعودية، وذلك على خلفية استهداف منشآت آرامكو في الرابع عشر من سبتمبر الماضي.

وذكر البنتاغون، أنه سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أمريكي، بينهم مجموعات دفاع جوي ومجموعات قتالية.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت، فضلاً عن منظومة ثاد الدفاعية.

وذكر البيان: «أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان هذا الصباح (أمس) بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية».

إلى ذلك، كذبت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط رواية الخارجية الإيرانية عن استهداف ناقلتها بصاروخ من الجانب السعودي، أمس، مؤكدة أنه لا صحة لنبأ إصابة الناقلة الإيرانية بصاروخ من الأراضي السعودية.

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