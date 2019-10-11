البنتاغون: نشر 3 آلاف جندي إضافي في السعودية

المصدر: وكالات

أكّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، اليوم ، عزمها إرسال عدد كبير من القوات إلى السعودية، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع في الرابع عشر من سبتمبر، واستهدف منشآت نفطية سعودية. وذكر البنتاغون، أنه سيتم نشر ثلاثة آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية، لافتاً إلى أنّ القوات التي سيتم نشرها، تشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن وزير الدفاع مارك إسبر أقر نشر القوات الإضافية التي تشمل سربين من الطائرات المقاتلة وبطاريتين من طراز باتريوت، فضلاً عن منظومة ثاد الدفاعية.

وذكر البيان: «أبلغ الوزير إسبر ولي العهد السعودي ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لتعزيز دفاع السعودية».