الإمارات تغيث المكلا بـ 177 طناً من المساعدات

المصدر: المكلا - وام

قدمت دولة الإمارات 2200 سلة غذائية تزن 177.8 طناً من المساعدات الغذائية لأهالي مديرية أرياف المكلا وضواحيها في محافظة حضرموت، استفاد منها 11 ألف شخص من الأسر غير القادرة، وذلك في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لأهالي المحافظة ومختلف المحافظات المحررة. وتمّ توزيع المساعدات الغذائية عبر فرق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من خلال قوافل إغاثية تم تسييرها إلى عدد من القرى والمناطق الريفية بمحافظة حضرموت.

إلى ذلك، تظاهر الآلاف من أبناء محافظة سقطرى، أمس، ضد محاولة تنظيم الإخوان الإرهابي، الهيمنة على المحافظة، مطالبين باستقالة المحافظ، والتنديد بالاعتقالات التي تنفذها ميليشيا جماعة الإخوان في محافظة شبوة.

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