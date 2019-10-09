أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في شمال سورية

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه في موقع "تويتر" اليوم الأربعاء بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال سورية.

وخلال اتصال هاتفي جرى بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، قال الرئيس التركي إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات بسورية "ستسهم في إحلال السلام والاستقرار" في هذا البلد. بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصالات التابعة للرئاسة التركية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن البيان أن أردوغان أكد أن "العملية التركية ستمهد طريق الحل السياسي في سورية".

وشدد أردوغان على أن "حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي أمر رئيسي بالنسبة لتركيا".

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال في وقت سابق اليوم إن بلاده سوف تقدم معلومات حول العملية التركية المرتقبة إلى الأمم المتحدة والدول المعنية بما فيها سورية.

وقال الوزير :"الإرهابيون هم هدفنا الوحيد في شمال سورية، وهكذا سنساهم بشكل كبير في تأمين وحدة الحدود السورية".