بومبيو يحث رئيس الوزراء العراقي على معالجة شكاوى المحتجين

المصدر: رويترز

قالت الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية مايك بومبيو حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس... ومعالجة شكاوى المحتجين".

وأضافت الوزارة في بيان صدر أمس الثلاثاء بعد سقوط أكثر من 100 قتيل في المظاهرات الأخيرة "عبر الوزير عن أسفه لفقد أرواح بشكل مأساوي على مدى الأيام القليلة الماضية وحث الحكومة العراقية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".

وقالت إن بومبيو حث عبد المهدي "على اتخاذ خطوات فورية لمعالجة شكاوى المحتجين من خلال العمل على الإصلاح ومعالجة الفساد".

وذكر البيان أن بومبيو وعبد المهدي تحدثا "في الآونة الأخيرة".