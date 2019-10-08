السلطات العراقية تقطع خدمة الانترنت مجدداً

المصدر: د ب أ

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قد صرح في وقت سابق بأن" حظر الانترنت في البلد يأتي لدواع أمنية، وأن قرار إعادته مرتبط بالوضع الراهن وبقرار من الحكومة".

وبحسب إحصائية رسمية ، فإن أعمال العنف التي رافقت المظاهرات أوقعت أكثر من 104 قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مصاب غالبيتهم العظمى من المدنيين.

وعادت الأوضاع في العاصمة إلى طبيعتها حيث أعلنت سلطات المرور اليوم الثلاثاء إعادة فتح المنطقة الخضراء، الحكومية والجسر المعلق أمام حركة السيارات بعد فترة توقف على خلفية المظاهرات الشعبية فيما لايزال جسر الجمهورية باتجاه ساحة التحرير مغلقا وأيضا إغلاق شارع ساحة الطيران .

وأوضح شهود عيان أن حركة السيارات أصبحت طبيعية رغم أن هناك حالات زحام مروري بسبب إغلاق هذه الشوارع .