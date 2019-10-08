إعادة فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد

المصدر: د ب أ

وذكرت الوكالة أن إعادة فتح المنطقة جاء "بعد استقرار الأوضاع وعودة الحياة الى طبيعتها".

وأشارت إلى أن "هذه الخطوة جاءت بعد نجاح المفاوضات بين مكتب رئيس الوزراء والمتظاهرين، والشروع بتلبية المطالب المشروعة".

وكانت السلطات العراقية قررت الأربعاء الماضي إغلاق المنطقة الخضراء التي تضم مقارا حكومية ودبلوماسية، بسبب المظاهرات في محيطها.

وأعلن التحالف الدولي بالعراق الخميس الماضي وقوع انفجار بالمنطقة الخضراء دون أن يسفر عن أضرار.