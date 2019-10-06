السيسي: واثقون من النصر في الحروب المعنوية التي تتعرض لها مصر

المصدر: د ب أ

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد ثقته الكاملة بالنصر فى تلك الحروب المعنوية التي يتعرض لها الوطن من أكاذيب وخداع.

وقال السيسي في كلمة للشعب المصري اليوم بمناسبة الذكرى ال46 لانتصارات السادس من أكتوبر 1973، إن الشعب المصرى قادر دائما على مواصلة انتصاراته وحفاظه على وطنه، مضيفا: "أبناءكم واحفادكم عاقدون العزم على مواصلة المسيرة".

وأوضح أن "يوم السادس من أكتوبر هو يوم عبور الحد الفاصل، ولا يمثل نصرًا عسكريًا باهرًا للقوات المسلحة وفقط، بل تعبيرًا فريدًا عن إرادة وتماسك الشعب".

وأضاف أنه "خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحروب حتى وصلنا للحروب المعنوية" ، مشيرا إلى أن "مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام، وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل، وبين الماضي والمستقبل".

وأشار السيسي إلى أن "أشكال الحروب تستهدف تدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية وتصوير الدولة كأنها العدو" ، مؤكدا أن "النصر على تلك الحروب يعتمد على ثقة المواطن وعلى مفاهيمه وأفكاره".

وقدم السيسي "التحية لروح البطل الشهيد محمد أنور السادات قائدا وطنيا ذى العبقرية الاستراتيجية الذى وضع مصلحة الوطن أمام عينيه" ووجه "تحية إجلال واعتزاز للشهداء وأبطال حرب أكتوبر" .