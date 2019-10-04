ضبط 3947267 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في السعودية

المصدر: واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت الأربعاء الماضي وحتى نهاية الخميس في كافة مناطق المملكة السعودية لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عن ضبط (3947267) مخالفاً، منهم (3083103) مخالفين لنظام الإقامة، و(607834) مخالفاً لنظام العمل، و(256330) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (67299) شخصاً، (45%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2811) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4547) شخصاً.

أما إجمالي السعوديين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، فبلغ (1609) سعوديين، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1581) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (28) سعودياً.

وقد بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12731) وافداً مخالفاً، منهم (11113) رجُلاً، و (1618) امرأة.

كما تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (547697) مخالفاً، وإحالة (501493) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (659063) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (982113) مخالفاً.