اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة بالخرطوم اليوم

المصدر: د ب أ

تنطلق بالخرطوم اليوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من السودان ومصر واثيوبيا لاستكمال البحث في موضوع الملء والتشغيل لسد النهضة الأثيوبي، وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل.

يذكر أن اللجنة تم تشكيلها بناء على توجيهات قادة الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة، ونجحت في ابتكار برنامج لملء البحيرة في سبع سنوات، بحسب وكالة الأنباء السودانية .

وأعرب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية السودانية المهندس خضر محمد قسم السيد، ثقته في أن تحرز هذه الجولة توافقا في ملف التفاوض بين الأطراف الثلاثة ، مشيرا أن الاجتماع سيناقش مقترحات مصرية واثيوبية وسودانية.

وأشار خضر محمد قسم السيد الى ان اجتماعات اللجنة ستتوج باجتماع لوزراء الموارد المائية في الدول الثلاث يومي 4-5 اكتوبر القادم لاعتماد نتائج هذا الاجتماع، مبديا ثقته في التوصل إلى تفاهمات بين الدول الثلاث، استنادا على نجاحات اللجنة في ضوء إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء السودان واثيوبيا ومصر في الخرطوم فى 23 مايو 2015.

يشار إلى أن جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة الاثيوبي التي عُقدت بالقاهرة يوميّ 15 و16 سبتمبر الجاري لم تحرز أي تقدم.