وزير الخارجية السعودي يحمل إيران مسؤولية الهجمات على منشآت المملكة النفطية

المصدر: البيان الإلكتروني

حمل وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، إيران مسؤولية الهجمات على منشآت المملكة النفطية هذا الشهر في بقيق وخريص.

واعتبر وزير الخارجية السعودي في كلمة اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الهجمات النكراء التي تعرضت لها السعودية هي انتهاك صارخ للقانون الدولي، محملا إيران المسؤولية عنها.

وأكد العساف أن النظام الإيراني هو نظام إرهابي مارق، ولا يعرف إلا القتل والدمار والاغتيالات، ويهدد استقرار المنطقة ومستقبل الطاقة في العالم، مشيراً إلى أنه لم يعد يهدد المنطقة فحسب بل يهدد العالم.

وذكر العساف أن الميليشيات في اليمن أطلقت أكثر من 250 صاروخا باليستيا على السعودية بدعم إيراني، محذرا إيران إما أن تصبح دولة طبيعية أو تواجه موقفا دوليا موحدا،

وأضاف: لم تكن السعودية من دعاة الحرب، لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن أرضها ومقدساتها، وهي قادرة على ذلك.

واختتم العساف كلمته بالإشارة إلى أن من يريد دليلا على فشل الاتفاق النووي الإيران فليس عليه إلا أن ينظر إلى دعم النظام الإيراني للميليشيات الإرهابية في سوريا واليمن.