غارات على معاقل الحوثي بصعدة

المصدر: عدن، الرياض - البيان

أحبطت الدفاعات الجوية لقوات الشرعية، هجوماً بطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، واستهدف عرضاً عسكرياً لقوات الجيش في منطقة العبر على حدود محافظة حضرموت مع محافظة مأرب.

وشنّت مقاتلات التحالف، غارات على مواقع الميليشيا في صعدة، مستهدفة مواقع تجمعات الميليشيا في كتاف وباقم والصفراء ومجز. وتمادياً في خرقها لـ«اتفاق ستوكهولم»، أطلقت ميليشيا الحوثي، نيران أسلحتها المدفعية والرشاشة بشكل مكثّف وعنيف على مواقع القوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

اقرأ أيضاً:

إحباط هجوم حوثي على عرض عسكري في حضرموت

صنعاء أسيرة البؤس بفعل سيطرة الميليشيا

السعودية: عمليات التحالف في اليمن ملتزمة بالقانون الدولي

المملكة تعرّف بمشاريع إعادة الإعمار في اليمن على هامش الجمعية العامة