المملكة تعرّف بمشاريع إعادة الإعمار في اليمن على هامش الجمعية العامة

المصدر: نيويورك - وكالات

يشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة المشرف العام على البرنامج، السفير محمد آل جابر.

وتضمنت مشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إقامة معرض بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بهدف التعريف بالبرنامج وجهوده ومشاريعه التنموية في اليمن. وقدّم وفد البرنامج المشارك، عرضاً تعريفياً للزوار حول مشاريع التنمية والإعمار في ‎اليمن للعديد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وممثلي البعثات الدولية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية.

وبدأ معرض البرنامج في استقبال الزوار مع انطلاقة اليوم الأول لأعمال الجمعية العامة، والذي يستمر على مدى الأسبوع. واستخدم المعرض تقنية الواقع الافتراضي، التي عرضت مواد مرئية وحية لمشاريع البرنامج في المحافظات اليمنية.

والتي دعمت سبعة قطاعات حيوية في اليمن، وهي: قطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع الزراعة والثروة السمكية، وقطاع المياه والسدود، وقطاع الطرق والموانئ والمطارات، وقطاع المباني الحكومية.

ويحتوي المعرض على فيديوهات من مشاريع إعمار اليمن، ومجموعة صور للأطفال المستفيدين من قطاع التعليم، فضلاً عن صور من مستفيدين بكل الفئات العمرية من مشاريع البرنامج التنموية، والتي أحدثت أثراً إيجابياً في معيشة اليمنيين، وأسهمت في تعزيز الاقتصاد اليمني وتوظيف اليد العاملة اليمنية.

وعمل وفد البرنامج على توزيع المطبوعات والكتيبات، إلى جانب توزيع النشرات الدورية الخاصة بالبرنامج، ورافق ذلك شرح شفوي شامل، قدمه الوفد لجميع زوار المعرض بلغات عدة.