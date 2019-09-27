السعودية تسمح اليوم بدخول السياح من 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة

المصدر: الرياض ـ د ب أ

أعلنت السلطات السعودية أنها ستسمح، اليوم، بدخول السياح إلى المملكة من 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، وبتكلفة تبلغ 440 ريالاً ولمدة لا تزيد على 180 يوماً.

وتشهد السعودية اليوم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام، مع الاحتفالات التي تقودها منظمة السياحة العالمية في نيودلهي بالهند.

وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل قيمة رسوم التأمين الوطني 140 ريالاً لتصل القمة الإجمالية 440 ريالاً، بالإضافة إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً من الصدور، وتكون مدة الإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً خلال السنة الواحدة.

وفيما يتعلق بالممنوعات والمحظورات، تحظر التعليمات على السياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك منع دخول السائح أقل من 18 سنة إذا كان بمفرده، كما يُمنع استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي، ولا يمكن استخدامها في أداء الحج أو العمرة في أوقات الحج، ولكن يسمح في باقي الأوقات، كما يحظر على النساء ارتداء ملابس غير محتشمة، ويجب الالتزام بلائحة الذوق العام.