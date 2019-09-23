مقتل ضابط شرطة طعنا في تونس

المصدر: أ ف ب

قتل ضابط شرطة قرب محكمة بمدينة بنزرت شمال تونس اليوم "الاثنين" وذلك بعد طعنه بسكين.

وقالت وزارة الداخلية أنه تم فتح تحقيق لتحديد ما اذا كان الامر يتعلق بــ "هجوم ارهابي".

وأوضحت الوزارة في بيان ان "شخصاً تولى صباح اليوم طعن عون أمن قرب مقر محكمة الاستئناف في بنزرت شمال تونس العاصمة مما اسفر عن استشهاده".

وأضافت أنه تم على الفور القبض على الجاني، دون تقديم معطيات عن هويته.

ويأتي هذا الاعتداء في خضم انتخابات تشريعية ورئاسية مثيرة في تونس.

ولم يكن موضوع مكافحة الإرهاب يحتل المكانة الأولى في النقاشات والمناظرات الانتخابية في تونس التي سيطرت عليها خصوصاً القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

ومع ان الوضع الأمني تحسن كثيراً في السنوات الأخيرة، فانه تسجل اعتداءات بين الفينة والأخرى. ولازالت حالة الطوارئ سارية في البلاد منذ نهاية 2015.