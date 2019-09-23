الرياض وواشنطن: الحرب خيارنا الأخير

المصدر: عواصم - البيان، وكالات



استبعدت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة خيار الحرب على خلفية الأحداث الأخيرة في المنطقة والهجمات على معملي شركة أرامكو السعودية التي تؤكد كل الدلائل أن إيران وراءها، إذ رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير على تلويح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ«حرب شاملة» بالقول: إن تصريحات ظريف «تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة، وبصراحة أمور مضحكة».

ونقلت شبكة «سي.إن.إن» عن الجبير القول: «السعودية والولايات المتحدة ليستا متهورتين عندما يتعلق الأمر بالحروب، وهو خيارنا الأخير، الإيرانيون هم المتهورون بانخراطهم بمثل هذا السلوك». من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، أن بلاده تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها إلى منطقة الخليج هي «للردع والدفاع». وأضاف أنه على ثقة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءً إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه، وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.

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