الجبير: إيران متهورة والحرب خيارنا الأخير

المصدر: عواصم- البيان، وكالات

رد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير على تلويح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بـ«حرب شاملة» بالقول: إن تصريحات ظريف «تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة وبصراحة أمور مضحكة» في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس أن بلاده تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج هي «للردع والدفاع».

ونقلت شبكة «سي.إن.إن» عن الجبير القول: «تصريحاته ظريف تؤكد أنه يقول الكثير من الأمور المشينة والغريبة، وبصراحة أمور مضحكة، المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة حلفاء منذ 80 عاماً ونزفنا دماء معاً، والسعودية والولايات المتحدة ليستا متهورتين عندما يتعلق الأمر بالحروب، وهو خيارنا الأخير، الإيرانيون هم المتهورون بانخراطهم بمثل هذا السلوك».

وأضاف: «بالنسبة لما يقولونه، ظريف إما أنه لا يقول الحقيقة وإما أنه لا يعلم ما تقوم به حكومته، نحن نعلم أن هناك جزءاً من الحكومة الإيرانية يعكسون صورة أنهم يريدون التواصل مع العالم، إلا أنهم على ما يبدو ليس لديهم نفوذ، وهناك جزء آخر من الحكومة يريدون توسيع الثورة والسيطرة على المنطقة، ولا يريدون الحديث، الأمر أشبه بوجهين لعملة واحدة».

كذب صريح

ورداً على سؤال حول ما يمكن للجبير قوله لظريف، قال الوزير السعودي: «ظريف وغيره من المسؤولين الإيرانيين قالوا العديد من الأمور غير الصحيحة إن لم تكن كذباً صريحاً، وعليه فإن القول إنهم غير مسؤولين أو إنهم لم يقوموا بذلك (هجوم أرامكو) مثير للغضب»

وفي مقابلة مع «العربية»، أكد الجبير أن لدى المملكة خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي «أرامكو»، مؤكداً «سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو. الخيارات عديدة، دبلوماسية وقانونية وأمنية». وأضاف أن الهجوم على «أرامكو» غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات، موضحاً أن سرعة التعامل مع الحرائق في معملي «أرامكو» مصدر فخر للسعودية.

موقف قوي

وكشف الجبير أن هناك تنسيقاً على أعلى المستويات مع واشنطن بعد هجوم «أرامكو»، وتابع «إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذت موقفاً قوياً ضد إيران عبر العقوبات». وقال: «لا أحد يريد الحرب، وهذا الخيار يجب أن يكون الأخير».

وأضاف «لدينا تواصل قوي ومستمر وتنسيق في كل المجالات مع واشنطن بشأن إيران». وفي السياق ذاته قال وأضاف بومبيو لبرنامج فوكس «نيوز صنداي» أنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءً إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.

من جهته،شدد بومبيو لبرنامج فوكس «نيوز صنداي» أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج هي «للردع والدفاع». واضاف أنه على ثقة من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ إجراءً إذا لم تنجح إجراءات الردع هذه وأن القيادة الإيرانية تدرك ذلك.