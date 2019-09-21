التحالف ينسف 4 مواقع لتفخيخ الزوارق في الحديدة

المصدر: عدن، تعز - البيان، وكالات

بدأ التحالف العربي في اليمن، فجر أمس، عملية نوعية شمالي الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة وفقاً للقانون الدولي والإنساني، وأعلن التحالف أن الميليشيا الحوثية تستمر في تعطيل دخول السفن لميناء المدينة، وأنه مستمر في منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الأهداف المدمرة شملت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، إذ يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوبي البحر الأحمر.

وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإيرانية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً.

على الصعيد الإنساني، زوّدت الإمارات، عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، مستشفيات محافظة تعز اليمنية بـ12 طناً من المكملات الغذائية.

اقرأ أيضاً:

التحالف العربي يطلق عملية نوعية في الحديدة

الإمارات تدعم مستشفيات تعز بـ12 طناً من المكملات الغذائية

حملة إقصاء حوثية مستمرة لرافضي مشروعها الانقلابي