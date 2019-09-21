التحالف العربي يطلق عملية نوعية في الحديدة

المصدر: عدن - البيان، وكالات

بدأ التحالف العربي في اليمن، فجر أمس عملية نوعية شمالي الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة وفقاً للقانون الدولي والإنساني، وأعلن التحالف أن الميليشيا الحوثية مستمرة في تعطيل دخول السفن لميناء المحافظة، وأنه مستمر في منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الأهداف المدمرة شملت 4 مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوبي البحر الأحمر.

وأضاف العقيد المالكي إن الميليشيا الحوثية الإيرانية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً.

انتهاك صريح

وأكد أن الأعمال العدائية التي تقوم بها الميليشيا الإيرانية تعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني وانتهاكاً لنصوص اتفاق ستوكهولم واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.‎

ووفق مصادر عسكرية يمنية فإن الغارات التي نفذتها مقاتلات التحالف فجر أمس استهدفت معامل وورش تفخيخ القوارب في مديرية الحالب شمالي مدينة الحديدة ودمرت المعمل وعدداً من الزوارق في المكان بعد ساعات على رصد إطلاق الميليشيا زورقاً مفخخاً وتدميره.

وقالت المصادر لـ«البيان» إن مقاتلات التحالف دمرت عبر أربع غارات ورشاً صغيرة والمخابئ والقوارب المفخخة في المديرية الواقعة إلى جوار مديرية الميناء كانت الميليشيا قد جهزتها لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الملاحة الدولية في جنوبي البحر الأحمر بعد رصد دقيق واستهداف محكم.

قصف بالهاون

وعلى صعيد متصل بالأوضاع في الحديدة أكدت القوات المشتركة أن ميليشيا الحوثي واصلت خروقها اليومية للهدنة الأممية والتصعيد الخطر على أكثر من مستوى في مختلف جبهات محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر القوات المشتركة أن الميليشيا قصفت بمدفعية الهاون الثقيل وبالأسلحة الثقيلة مواقع تمركز القوات المشتركة في ساعات متفرقة من يوم أمس حيث هاجمت مواقع القوات المشتركة شرقي مدينة الحديدة بعدد من قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة إضافة إلى الأسلحة القناصة.

وفي مديرية الدريهمي، طال القصف العنيف بالمدفعية وبالأسلحة المختلفة للميليشيا مواقع القوات المشتركة في أطراف المديرية وشرقيها، كما تعرضت مواقع أخرى جنوبي المديرية للقصف العنيف بقذائف المدفعية.

وكان العقيد المالكي قال في وقت سابق إن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة لميليشيا الحوثي الإيرانية لتنفيذ عمل عدائي وإرهابي بجنوبي البحر الأحمر حيث نجحت قوات التحالف في اعتراض وتدمير الزورق بعد أن أطلقته الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة.