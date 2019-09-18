القطاع النفطي في الكويت يرفع الاستعداد الأمني إلى الدرجة القصوى

المصدر: رويترز

قالت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء نقلاً عن وثيقة، إن القطاع النفطي في الكويت رفع الاستعداد الأمني إلى "الدرجة القصوى" بعد "تغييرات ملحوظة في مستوى التهديد القومي والوضع الأمني الحالي".

ونسبت الصحيفة إلى الوثيقة قولها إنه "سيتم رفع حالة التنبيه الأمني لشركة نفط الكويت إلى مستوى استثنائي (أحمر)، وسيتم تنفيذ جميع التدابير الأمنية الوقائية المرتبطة بها على الفور".

ومن ناحية أخرى، قالت القوات المسلحة الكويتية في بيان منفصل إنها وضعت قواتها في حالة تأهب وأجرت تدريبات جوية وبحرية في وقت سابق اليوم، في إطار إجراءات لرفع "الاستعداد القتالي" وسط تزايد التوتر في أعقاب هجمات على منشآت نفطية في السعودية.