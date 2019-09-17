السعودية تسمح ببقاء المقيم شهرين بعد انتهاء الإقامة

المصدر: د ب أ

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن العامل المقيم يمكنه البقاء في المملكة لمدة شهرين بعد انتهاء الإقامة.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات في بيان اليوم "الاثنين"، إمكانية إصدار تأشيرة خروج نهائي للموظف الوافد قبل انتهاء صلاحية هوية مقيم.

كانت المديرية العامة للجوازات، قد أكدت أن" إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية، طالما أنه ما زال مسجلًا بالنظام في سجله"، وتابعت أنه "في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ألف ريال على صاحب العمل، ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة، ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء".