ملك البحرين يدين الهجوم على أرامكو في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين

المصدر: بنا

أجرى ملك البحرين حمد بن عيسي آل خليفة، اتصالاً هاتفياً، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيه جلالته عن ادانته واستنكاره الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وشدد حمد بن عيسي آل خليفة، على تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وتأييدها المطلق لما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، مؤكدا أن البحرين تقف مع المملكة العربية السعودية في خندق واحد لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمن المملكة واستقرارها.

وثمن ملك البحرين، الدور السعودي الريادي في مجال مكافحة الارهاب وتحقيق الاستقرار الاقليمي.