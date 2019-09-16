السعودية.. الإطاحة بعصابة سلب سائقي الأجرة في جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة جدة بالمملكة العربية السعودية، أنها أطاحت بعصابة مكونة من 6 أشخاص (5 سعوديين ويمني) سلبوا 21 شخصا من سائقي الأجرة الخاصة بعد استدراجهم من خلال أحد برامج التطبيقات الحديثة في حي شعبي جنوب المحافظة وسلب ما معهم من أموال تحت تهديد السلاح.

وبحسب صحيفة "المدينة" فإن عمليات الاستدراج كانت تتم من خلال طلب ضحيتهم عبر أحد برامج التطبيقات الحديثة، والتي يتم من خلالها الذهاب إلى موقع طالب الخدمة لإيصاله إلى الجهة التي يرغبها.

ونقلت الصحيفة عن المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، قوله إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرّي عن مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتنظيم إجرامي مكون من 6 أشخاص، (5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية)، في العقدين الثاني والثالث من العمر، والقبض عليهم بعد توفر الأدلة على قيامهم باستدراج سائقي الأجرة الخاصة عبر تطبيقات خدمات سيارات الأجرة إلى حي شعبي جنوب محافظة جدة، وسلب ما بحوزتهم من أموال.

وأوضح الغامدي أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد 21 جريمة سلب بحق عدد من سائقي الأجرة الخاصة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. ‏