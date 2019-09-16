اشتية ردا على نتنياهو: الأغوار جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

المصدر: د ب أ

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الإثنين، إن منطقة الأغوار في الضفة الغربية "جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية" وحديث إسرائيل عن ضمها "باطل".

وأعلن اشتية ، لدى ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لحكومته الذي عقد في منطقة الأغوار، أن السلطة الفلسطينية ستقاضي إسرائيل في المحاكم الدولية على استغلالها الأراضي الفلسطينية.

وقال إن "الأغوار جزء لا يتجزأ من الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل والمستوطنين فيها غير شرعيين وغير قانونيين".

وأضاف :"35 مستوطنة إسرائيلية تتواجد في الأغوار الفلسطينية من حدود 1967 وحتى البحر الميت يقطنها أكثر من تسعة آلاف مستوطن، وهذا أمر غير قانوني".

وعقدت الحكومة اجتماعها في الأغوار بعد يوم من عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الأخير قبل الانتخابات البرلمانية في نفس المنطقة وذلك لأول مرة في تاريخ الحكومات الإسرائيلية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أمس تعهّده بضم مناطق في الأغوار بالضفة الغربية لإسرائيل، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد الانتخابات التي ستجري غدا الثلاثاء.