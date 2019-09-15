وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

المصدر: د ب أ

أعلن حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وفاة والدته أرملة الرئيس الراحل السيدة شاذلية صباح اليوم الأحد.

وكتب حافظ، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن أرملة الرئيس الراحل توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن السيدة شاذلية توفيت في المستشفى العسكري بالعاصمة إثر أزمة صحية ألمت بها منذ أمس السبت.

وكان السبسي توفي يوم 25 يوليو الماضي، قبل أشهر قليلة من انتهاء ولايته الرئاسية التي بدأت في 2014.

وتجري اليوم انتخابات رئاسية مبكرة.