بومبيو يحمل إيران مسؤولية الهجوم على منشآت النفط بالسعودية

المصدر: د ب أ

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مساء السبت إن إيران تقف وراء هجوم على معملين لتكرير النفط تابعين لشركة أرامكو السعودية، مشككا في إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم.

وذكر بومبيو في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تقف إيران وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يدعي (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير الخارجية جواد) ظريف، انخراطهما في الدبلوماسية".

ووصف بومبيو الحادث بأنه "هجوم غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية"، وتابع: "ليس هناك دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

وأعلنت الرياض السبت تعرض منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" العملاقة لهجوم بطائرات بدون طيار، ما أدى لاندلاع حريق في معملين للشركة في محافظتي بقيق وهجرة خريص شرق المملكة.

وتبنى الحوثيون الهجوم، مشيرين إلى استخدام عشر طائرات مسيرة.