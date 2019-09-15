وصول 4 بواخر من الإمارات والسعودية محمّلة بالقمح لبورتسودان

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت إدارة ميناء ببورتسودان عن وصول (4) بواخر أماراتية وسعودية من القمح، إضافة إلى (7) بواخر تشمل بضائع أخرى، بحسب موقع "أخبار السودان".

وأعلن مدير الميناء الشمالى بميناء بورتسودان أحمد محجوب سليمان في تصريحات صحفية السبت بدء تفريغ أكثر من (243) ألف طن من القمح، إضافة لتفريغ (210) آلاف طن أخرى من السلع الاستهلاكية تم استلامها من المعونة الإماراتية والسعودية تبلغ (450) ألف طن بواسطة المخزون الاسترتيجى.

وقال سليمان إن البضائع الأخرى تشمل (3) بواخر سماد بحمولة (95) ألفا و500 طن وباخرة سكر بحمولة (31) ألف طن وباخرة أخرى (5) ألاف طن من زيت زهرة الشمس.