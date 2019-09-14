التحالف يدمر مواقع للحوثي في الجوف

المصدر: عدن - البيان، وكالات

ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة في الحديدة باليمن، أمس، قُتل خلالها تسعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، في تصعيد جديد لخروقها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ومع بدء عمل فريق المراقبة المحلية والدولية لتثبيت الاتفاق.

وذكرت مصادر عسكرية أن الميليشيا قصفت التجمعات السكانية في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، وأن 9 مواطنين بينهم نساء وأطفال من أسرتين لقوا حتفهم في ذلك القصف، كما أصيب آخرون. كما واصلت الميليشيا استهداف مواقع تابعة للقوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة غرب، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية.

ودمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، تعزيزات عسكرية ومواقع لميليشيا الحوثي الإيرانية في شمالي محافظة الجوف، حيث كانت تتهيأ لتنفيذ عمليات تسلل إلى داخل الأراضي السعودية في المنطقة الحدودية.

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