ولي عهد البحرين سيقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن ديوان ولي عهد البحرين أن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سيقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، انطلاقًا من عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يلتقي ولي عهد البحرين خلال الزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل مواصلة تعزيزها بما يعود بالنماء والازدهار على البلدين والشعبين الصديقين.

ولم تحدد الوكالة تاريخ الزيارة.