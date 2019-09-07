السعودية: جهودنا مع الإمارات ركيزة التهدئة باليمن

المصدر: الرياض، واشنطن - وكالات

أكدت السعودية أن الجهود المشتركة مع الإمارات تمثل الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة التي حدثت في بعض المحافظات الجنوبية وذلك وسط تجاوب ملموس وبمسؤولية عالية من القيادات التي حضرت إلى جدة تلبية لنداء المملكة للحوار.

وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس، إن اهتمام المملكة ودول التحالف منصب على تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. وعبر آل جابر عن تقدير المملكة تضحيات وبسالة أبناء الجنوب في مواجهة الحوثي في كل الجبهات، وتؤكد أنهم يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن.

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن ميليشيا الحوثي ترتكب الفظائع وأن إيران هي من تحركهم كوكلاء لها، موضحاً أن السعودية وغيرها لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد هجمات الميليشيا.

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