مليونية حاشدة جنوب اليمن عرفاناً بدور التحالف

المصدر: الرياض، عدن - البيان، وكالات

سيّر عدد من المحافظات الجنوبية، أمس، تظاهرات حاشدة في إطار «مليونية الوفاء»، لتقديم الشكر لقيادة وشعب دول التحالف العربي بقيادة السعودية، والدور الفاعل لدولة الإمارات في تحرير المحافظات وتطهيرها من الإرهاب وتطبيع الحياة فيها.

وتدفق مئات الآلاف في مليونية حاشدة احتضنها الشارع الرئيس بمدينة المعلا، إذ توافدت الحشود من المحافظات القريبة لعدن، ولحج، وأبين، والضالع، فيما شهدت المكلا هي الأخرى تظاهرات حاشدة، توافدت إليها الجماهير من محافظة شبوة والمهرة ومناطق وادي حضرموت.

في السياق، شدّد تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن على أن تقرير الخبراء الدوليين بشأن الوضع وحقوق الإنسان في اليمن، اعتمد على معلومات مضللة قدمت من أطراف مجهولة، كما اعتمد على منظمات غير موثوقة ووسائل إعلام.

وأكد المالكي أن فريق الخبراء الدوليين يستند في تقاريره إلى ادعاءات ومزاعم ليس لها أساس من الصحة، مبيناً أنّ تقرير الخبراء الدوليين الحالي هو استمرار للمغالطات الواردة في تقريره العام الماضي.

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