المحافظات الجنوبية تنتفض وفاءً وعرفاناً للتحالف العربي

المصدر: البيان - ياسر اليافعي

شهد عدد من المحافظات الجنوبية تظاهرات حاشدة تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي لتقديم الشكر لقيادة وشعب دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والدور الفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير هذه المحافظات وتطهيرها من الإرهاب وتطبيع الحياة فيها.

واحتضن الشارع الرئيسي في مدينة المعلا مليونية حاشدة، تدفق إليها مئات الآلاف منذ ساعات المساء من المحافظات القريبة لعدن، لحج – ابين – الضالع، مدينة المكلا هي الأخرى شهدت تظاهرات حاشدة توافدت إليها الجماهير من محافظة شبوة والمهرة ومناطق وادي حضرموت.

المحتشدون في عدن والمكلا رفعوا أعلام وصور رموز دول التحالف العربي ورددوا الهتافات المؤيدة لدور التحالف في اليمن والرافضة لكل الإساءات التي تتعرض لها من قبل الإخوان والتنظيمات الإرهابية.

وأكد المتظاهرون وقوفهم خلف التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية حتى تطهير كل اليمن من ميليشيا الحوثي الإيرانية.

كما ألقيت خلال التظاهرات القصائد الشعرية وعدد من الكلمات لمسؤولين وشخصيات اجتماعية، عبرت جميعها عن الشكر والتقدير لدور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في تحرير المحافظات الجنوبية من ميليشيا الحوثي وتطهيرها من الإرهاب وتطبيع الحياة فيها.

وشهدت محافظة أرخبيل سقطرى مسيرة حاشدة، صباح أمس، حيث احتشد عشرات الآلاف في مدينة حديبو عاصمة أرخبيل سقطرى وشاركوا في مسيرة وذلك ضمن يوم الوفاء لدولة الإمارات.

المسيرة جابت شوارع حديبو وهتفت للإمارات ورفعت صور وأعلام قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونددوا بالحملات الإعلامية التي تستهدف دور التحالف في اليمن، كما حيوا دوره في الحرب ضد الحوثي ومكافحة الإرهاب وتطبيع الحياة.

المسيرة كان الحضور النسوي فيها لافتاً وكبيراً، وشاركت الآلاف من النساء في التظاهرة لأول مرة بهذا الحشد الكبير.

وشارك في المسيرة شخصيات اجتماعية ومسؤولون في المحافظة ورجال قبائل سقطرى بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني في الجزيرة.