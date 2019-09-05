قتلى ومصابون بحادث سير مأساوي في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، الخميس، في حادث انقلاب حافلة صغيرة "ميكروباص" على طريق كفر داود التابع لمركز السادات، بمحافظة المنوفية المصرية (في دلتا النيل).

ووفق ما ذكر موقع "اليوم السابع"، فقد انتقلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، كما حضر عناصر الأمن لتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، وذلك عقب تلقي مديرية أمن المنوفية إخطارا بما جرى.

وتابع المصدر أن الحادث نتج عنه مصرع 4 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بإصابات بالغة الخطورة.

وتم انتشال الجثث والمصابين، ونقلهم إلى مستشفى السادات المركزي.

وقالت تقارير محلية إن سبب الحادث يعود إلى السرعة الجنونية، التي كان يقود بها السائق سيارته، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة.

وغالبا ما تكون القيادة المتهورة سببا رئيسا في الحوادث، التي تحدث في مصر، إلى جانب قلة الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق.