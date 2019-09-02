تعرف على أبرز نقاط البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة في تونس

المصدر: تونس - البيان

انطلقت الحملة الدعائية لرئاسيات تونس السابقة لأوانها فجر أمس، حيث توزع المترشحون على مناطق نائية في داخل البلاد وأحياء شعبية بالعاصمة لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية.

وافتتح رئيس الحكومة يوسف الشاهد المرشح عن حركة تحيا تونس حملته الانتخابية من قلب الأحياء الشعبية من الكباريه وجبل الجلود، وسط العاصمة، حيث تم تعليق الملصقات الخاصة بحملته بحضور جمع من أنصاره.

واعتبر الشاهد أن برنامجه الانتخابي شعار «تونس أقوى» ويضم 10 محاور أساسية و45 تعهداً، مبني على رؤية واقعية وعلى معرفة ودراية بالواقع التونسي من خلال ممارسته للحكم طيلة 3 سنوات.

الزبيدي في المقاهي الشعبية

وأطلق المرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي حملته الانتخابية في أحياء العاصمة بمشاركة عدد من قيادات حزب آفاق تونس ومناصريه، حيث تبادل أطراف الحديث مع رواد بعض المقاهي الشعبية، وشارك في رفع ملصقات حملته الدعائية، تزامناً مع إعلان حركة نداء تونس قرارها النهائي بدعمه في انتخابات 15 سبتمبر.

وتعهد الزبيدي في برنامجه الانتخابي بخمس نقاط أهمها التطبيق الصارم للقانون وإعلاء الحقيقة بعيداً عن كل الحسابات السياسية في ملف الاغتيالات والتسفير والجهاز السري وتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور والمنظومة السياسية والانتخابية ومراجعة الموازنة واحترام الديمقراطية والحريات وضمان وحدة مؤسسات الدولة وفاعليتها.

مورو والغنوشي معاً

كما دشن عبد الفتاح مورو، مرشح حركة النهضة، حملته الانتخابية وتعليق صورته والبيان الانتخابي بحي باب سويقة الشعبي بقلب العاصمة تونس، بينما شارك رئيس الحركة راشد الغنوشي في تدشين حملة مورو في كلّ من حي الزهور والكبارية وسيدي البشير، وهي أحياء شعبية يسعى الغنوشي إلى كسب أصوات ناخبيها لفائدته كمترشح للانتخابات البرلمانية التي ستنتظم في السادس من أكتوبر الماضي.

وأعلن مورو أنّ برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاث نقاط أوّلها يتعلّق بالأمن الوطني، حيث سيعمل على بعث لجنة لتشجير كل الخط الحدودي مع الجزائر وليبيا لمقاومة التصحر والعودة بتونس إلى خضرتها، وقطع الطريق أمام المهربين والإرهابيين، حسب تعبيره، أما النقطة الثانية فهي تتمثّل في بعث جيش إعلامي وسلامة معلوماتية، والنقطة الثالثة، متعلّقة بالمرأة، حيث تعهّد في صورة فوزه في الرئاسية، أن يكون ديوان رئيس الجمهورية قائماً على أساس التناصف.

حملة تنطلق من مقبرة

بدوره اختار المرشح عبيد البريكي إطلاق حملته من مقبرة الجلاز، أكبر مقابر العاصمة، وقال إن اختياره لمقبرة الجلاز كمنطلق لحملته هو لمسة وفاء لروح شهداء الثورة عموماً والشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خصوصاً، مشيراً إلى أنّ زيارته لضريح كلّ من الطاهر الحداد (أول دعاة حرية المرأة في البلاد) والزعيم النقابي فرحات حشاد هو تعبير عن إيمانه العميق بدورهما في بناء الدولة وبناء الفكر التقدمي.

أما المترشح للانتخابات الرئاسية عن حركة مشروع تونس محسن مرزوق، فرفع هو الآخر صورة له وخلفها أعلى هضبة الزلاج وتحديداً زاوية القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي المقامة عليها، والتي دفن في رحابها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

حملات من داخل البلاد

وأكّد المترشح للرئاسية سعيد العايدي خلال افتتاح حملته الانتخابية من ولاية تطاوين (جنوب شرق) على مسؤولية رئيس الدولة في تحقيق الوحدة الوطنية والعمل على تطوير العلاقة بين دول المغرب العربي وإنجاز مشاريع خاصة بين تونس وليبيا، مشدداً على ضرورة تحسين الخدمات الأساسية الضرورية بالولايات المهمشة، ومؤكداً على أن صلاحيات رئيس الدولة غير محدودة وفق تعبيره.

وقال إنّه اختار أن تنطلق حملته الانتخابية من تطاوين نظرا لأهمية الجنوب وحتى تكون الدولة موجودة في كل المناطق.

وتعهد الهاشمي الحامدي مرشح تيار المحبة للانتخابات الرئاسية خلال لقائه بأنصاره في مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد (وسط) بـ«رفع راية العدل والدفاع عن الفقراء والمظلومين» في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية وذلك بإيلاء القطاع الفلاحي والفلاحين والقطاع الصحي ما يستحقان من عناية.

ووعد المترشح لطفي المرايحي لدى افتتاح حملته في مدينة مارث من ولاية قابس (جنوب شرق) بتطبيق القانون على الجميع وتغيير المنوال الاقتصادي، إضافة إلى المحافظة على المرجعية العربية الإسلامية والتحكم في الثروات الوطنية، وقال إن الشعب التونسي أمام فرصة لتغيير الأوضاع اليوم، مشدداً على أهمية أن تعود السيادة للشعب وبناء ديمقراطية.

أما المترشح محمد الصغير النوري فأوضح أنّ برنامجه يقوم على معايير علمية ترتكز على 4 محاور كبرى وتتمثل في التنمية ومقاومة الإرهاب والعنف والفوضى والحوكمة من خلال إدراج تغييرات في الدستور وإعادة إشعاع تونس ليس فقط من خلال العلاقات الخارجية بل بجعلها دولة جاذبة للاستثمار وللاحترام الدولي كما كانت في بداية عهد بورقيبة، حسب تقديره.