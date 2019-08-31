مصادر دبلوماسية لـ«البيان»: مفاوضات سريّة لحل أزمة ليبيا عبر انسحاب ميليشيات مصراتة

المصدر: تونس - البيان

قالت مصادر موثوقة إنّ هناك مفاوضات سريّة بين أطراف النزاع الليبي ربما تفضي إلى حل سياسي خلال أيام، عبر التجهيز لاتفاق يقضي بانسحاب ميليشيات مصراتة من محاور القتال مقابل عدم استهدافها من قبل الجيش الوطني، فيما شدّدت المصادر على أنّ المجلس الرئاسي في طرابلس يواجه أزمة داخلية جراء تغوّل قوى التطرّف ولا سيّما «الإخوان».

وكشفت المصادر لـ«البيان»، عن وجود مفاوضات سريّة بين أطراف الصراع الليبي، مشيرة إلى أنّ أطراف الصراع قد تصل لحل سياسي خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي جمّد محاور القتال.

وذكرت المصادر أن هناك مفاوضات تجري بين القيادة العامة للجيش الوطني وفعاليات اجتماعية وعسكرية في مصراتة، تستهدف التوصل لاتفاق يقضي بانسحاب ميليشيات المدينة من محاور القتال حول العاصمة مقابل تحييدها من النزاع المسلح، وعدم استهدافها من قبل سلاح الجو.

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ــ مفاوضات سريّة لانسحاب ميليشيات مصراتة من جبهات القتال