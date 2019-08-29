قرية مغربية تستفيق على هول كارثة مفاجئة

المصدر: رويترز

قالت السلطات المغربية مساء "الأربعاء" إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، قرب تارودانت على بعد 600 كيلومتر جنوبي الرباط.

وأضافت أن "التساقطات المطرية القوية أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص (في قرية) دوار تيزرت قرب مدينة تارودانت".

وذكرت أنها تبحث بمعاونة السكان المحليين عن ناجين محتملين وأنها "ستطلع الرأي العام الوطني بآخر المستجدات".

وكانت مقاطع مصورة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت مجموعة من الأشخاص يتابعون مباراة لكرة القدم قبل أن يجرف نهر فائض الملعب وسط صراخ الأهالي.

وتشهد جبال الأطلس المتوسط، حيث توجد القرية، فيضانات من حين لآخر كما تعرف بطبيعتها القاسية وتضاريسها الوعرة، لكن قلما تحدث فيضانات في فصل الصيف.