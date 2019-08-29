إجراءات أمريكية ضد النفوذ الإيراني بالعراق

المصدر: بغداد - البيان، وكالات

تتجه واشنطن لاتخاذ إجراءات تستهدف النفوذ الإيراني في العراق، وذلك ضمن المساعي الأمريكية لعدم السماح لإيران باستخدام العراق ساحة لصراعاتها وحساباتها السياسية.

وأعلن البيت الأبيض، في بيان عقب اتصال هاتفي بين مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن الولايات المتحدة ستتخذ تلك الإجراءات من خلال خطوات ضد «التشكيلات المسلحة الموالية لإيران» في البلاد.

وأشار البيان إلى أن بينس وبارزاني «بحثا الأوضاع الأمنية بشمال العراق، وأكدا أهمية تكثيف الجهود لضمان الاستقرار في الأراضي المتنازع عليها بين إقليم كردستان والسلطات المركزية العراقية، وعودة النازحين العراقيين».

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