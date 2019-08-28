الجيش المصري يكشف حقيقة امتلاك صيدليات

المصدر: وكالات

نفي الجيش المصري، الأربعاء، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي الشائعات التي تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، العميد تامر الرفاعي، أنه "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام وما وصفها بالقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة لسلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية".

وتهيب القوات المسلحة المصرية بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة.