سجن المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

المصدر: رويترز

قال راديو موزاييك المحلي في تونس إن قاضيا قرر اليوم الجمعة سجن نبيل القروي صاحب قناة نسمة التلفزيونية المعروفة بانتقادها للحكومة وأحد أبرز المرشحين بانتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وقال تلفزيون نسمة إنه تم القبض على القروي عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس.

وقبيل توقيف القروي، قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس منع 3 مؤسسات إعلامية محلية، بينها قناة نسمة الخاصة التي أسسها المرشح للانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، من تغطية الحملات الانتخابية. ويشمل القرار بالإضافة لقناة "نسمة" كل من تلفزيون "الزيتونة" وراديو "القرآن" المرتبطين بحركة النهضة.

وأوضح رئيس الهيئة النوري اللجمي، الجمعة، أنه "تم اتخاذ القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات".