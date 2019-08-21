مستوطنون يقتحمون منطقة أثرية وهدم منازل بالقدس

المصدر: وام

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس.

وقال محمد عازم رئيس بلدية سبسطية إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها.

وهدمت قوات الاحتلال صباح اليوم منزلا في بيت حنينا وأخطرت أكثر من 20 منشأة بالهدم والإخلاء شمال القدس.

وذكرت مصادر مقدسية أن المنزل يقع في حي العقبة وأن جنود الاحتلال أغلقوا المنطقة وانتشروا بكثافة في محيط المنزل قبل هدمه بجرافة عسكرية.

كما وزعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال إخطارات هدم وإخلاء لمنشآت في محيط جدار الضم والتوسع قرب مخيم قلنديا تركزت في حي المطار الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم الإسرائيلية بخصوص منشآتهم واليوم تم توزيع الإخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة.