حمدوك في الخرطوم اليوم لرئاسة الحكومة

المصدر: دبي، الخرطوم ـ عثمان الضو

أكملت الأطراف السودانية الترتيبات كافة للبدء بتشكيل أجهزة الحكم الانتقالي وحل المجلس العسكري وإعلان مجلس السيادة برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وفيما دخل المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في اجتماعات مطولة بهدف اختيار رئيس القضاء من بين 4 مرشحين، أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق أول شمس الدين الكباشي لـ«البيان» أن الشروع في تشكيل الأجهزة الانتقالية يعد عبوراً للسودان، مشدداً أن ذلك العبور تم بمساعدة الدول الصديقة والشقيقة وقال الكباشي إن الفترة القادمة ستشهد تعاوناً كبيراً بين جميع الأطراف السودانية، مؤكداً أن إدارة الفترة الانتقالية بروح الفريق الواحد هي صمام الأمان للبلاد التي تتربص بها العديد من الدوائر، لافتاً إلى أن قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة والأمن تعمل في تناغم كبير، وأنها واعية لجميع المخاطر التي تحيط بالبلاد.

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